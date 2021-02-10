В ведомстве отметили, что в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, с 30 марта по 15 августа большинство туристских объектов региона не работали или функционировали в режиме ограничений, что сказалось на количестве прибывших гостей. Меры поддержки позволили смягчить ситуацию. К концу 2020 года показатели заполняемости гостиниц и бронирования туристских объектов вышли на уровень 2019 года.

Как рассказали в пресс-службе, в Коми развивают новые туристские направления и маршруты. Осенью 2020 года был опробован вертолетный тур "К истокам Севера" протяженностью 800 км по воздуху вдоль Уральского горного хребта с облетом самых красивых природных памятников в республике. С высоты птичьего полета путешественники могут увидеть вершины Северного и Приполярного Урала и плато Маньпупунер.

За три дня можно посетить Печоро-Илычский заповедник и национальный парк "Югыд ва". В программу входят посадка на склоне горы Манарага, прогулки к водопадам и озерам, посещение столбов выветривания. Раньше такие путешествия были доступны только по индивидуальному заказу, а в 2021 году войдут в список групповых туров.

Также в этом году туристам предложат однодневный вертолетный тур не только с посещением плато Маньпупунер, а также с осмотром горы Отортен и перевала Дятлова.

"Для желающих познакомиться не только с природными объектами, но и этнографическим наследием республики, разработан пятидневный тур с возможностью проехать "по пути Кандинского" с посещением музеев и финно-угорского этнопарка, знакомством с местной кухней и изделиями мастеров, визитом на плато Маньпупунер", — отметили в пресс-службе.

В министерстве также сообщили, что для туристов разработан маршрут "Восхождение на гору Народа" на вездеходах, который предлагает размещение в гостинице на базе "Желанное".

По данным ведомства, посещаемость нацпарка "Югыд ва" в 2020 году снизилась на 3% и составила 6713 человек. Самым популярными маршрутами были сплавы по рекам Балбанью, Кожим, Щугор и Подчерем, а также восхождения на вершины гор Народная и Манарага. Большой популярностью пользовались туры выходного дня в гостевой дом в поселке Подчерье, турбазы на переправе реки Кожим и "Санавож".

"По информации дирекции нацпарка, в 2021 году планируют обустроить приют, баню, беседку с кострищем на стоянке "Кэджвелдор" на реке Подчерем. Еще одну баню хотят построить на стоянке "Седью" на реке Щугор. Также собираются оборудовать информационные аншлаги на экотропе на гору Тельпос-из и улучшить стоянки по маршруту "Сплав по реке Кожим". Смотровую площадку рассчитывают обустроить в районе переправы через реку Кожим, а приют — на стоянке "Верхний Вангыр", — сообщили в пресс-службе.

Там также сообщили, что посещаемость Печоро-Илычского заповедника в 2020 году осталась на том же уровне и составила 2813 человек. По-прежнему высок интерес к столбам выветривания на плато Маньпупунер. В 2020 году их посетили 1360 путешественников, которые добирались туда пешком, вплавь, на вертолетах, снегоходах или лыжах.

"В прошлом году запущены вертолетные туры на плато Маньпупунер со стороны Коми от поселка Троицко-Печорска. Количество туристов, посетивших столбы выветривания на вертолетах, составило 442 человека. В настоящее время на стадии завершения строительство кемпинга вместимостью до 12 человек на Вологодской грани в 10 км от плато Маньпупунер. С середины февраля участники снегоходных туров смогут в нем разместиться", — рассказали в пресс-службе.

По информации дирекции заповедника, в 2021 году планируется обустроить экомаршрут "Исток реки Печора — плато Маньпупунер". На нем укрепят настилы, сделают стоянки, установят информационные аншлаги. Также собираются разработать проект визит-центра на лосиной ферме, улучшить имеющиеся турмаршруты в предгорной части заповедника и создать новые в буферной зоне в бассейне реки Унья.

В министерстве сообщили, что в нацпарке "Койгородский" создают инфраструктуру для экотуризма. Построены три гостевых дома. В 2021 году запланировано строительство двух мест отдыха для туристов, двух глэмпингов и пять гостевых домов для проживания. В планах также установить два купольных дома в селе Койгородок для экологического клуба. Сотрудники разрабатывают концепцию будущих экотроп и интерактивных передвижных экспозиций и конструкций. В июне запланирован запуск эколого-просветительского проекта "Экодемия лося Степана".

Национальный парк "Югыд ва" (в переводе с коми языка "светлая вода") расположен на Северном и Приполярном Урале на юго-востоке Коми. На юге граничит с Печоро-Илычским биосферным заповедником. Создан в 1994 году. Площадь парка — более 1,890 млн га. Территория парка входит в пределы объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО "Девственные леса Коми".

Печоро-Илычский государственный биосферный заповедник расположен в междуречье рек Печоры и Илыча на западном макросклоне Северного Урала, на территории Троицко-Печорского района Коми. На севере заповедник граничит с национальным парком "Югыд ва". Создан в 1930 году для сохранения природного комплекса северо-востока европейской части СССР. Площадь заповедника — более 720 тыс. га. Там растут девственные леса, являющиеся объектами Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

Национальный парк "Койгородский" учредили в декабре 2019 года. Он расположен на землях лесного фонда в Койгородском и Прилузском районах Коми. Его общая площадь составляет более 56,7 тыс. га. Это одна из наименее нарушенных лесных территорий европейского севера России, практически не затронутая хозяйственной деятельностью.