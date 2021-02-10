По словам собеседника агентства, для посетителей открыты все экспозиции в Рязанском кремле: "От Руси к России", "По обычаю дедову", "Человек и природа", "Российское воинство", "Переяславль Рязанский. Археология открывает тайны". Кроме того, работает Музейный центр им. А.И. Солженицына по адресу ул. Николодворянская, 24/42.

"Ограничений по количеству туристов в экскурсионных группах больше нет. Правда, для посетителей музея продолжает действовать масочный режим", — рассказала сотрудница музея.

Экспозиции открыты со вторника по воскресенье, выходной день для всех экспозиций музея — понедельник.

Как сообщалось ранее, веденные в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции ограничения на посещения рязанских музеев были смягчены распоряжением губернатора 19 августа. Было разрешено обслуживать экскурсионные группы, но при этом их численность не должна была превышать 20 человек.