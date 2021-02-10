"Поводом к тому стали многочисленные жалобы и обращения на качество услуг санаторно-курортного лечения, получаемых по льготным путевкам ФСС. Мы договорились, что в марте специалисты отделения Фонда в Краснодарском крае и инициативные группы родителей проведут мониторинг объектов. Рейды пройдут по 8 санаториям", — сказала Костенко.

По итогам работы мониторинговых групп полученные результаты и предложения по улучшению ситуации будут направлены в Роспотребнадзор, Минздрав Краснодарского края, Минтруд и другим заинтересованным ведомствам.

Представитель инициативной группы родителей Людмила Колесник сообщила "Интерфаксу", что в прошлом году более половины санаториев, работавших с детьми по программе ФСС, фактически оказались не готовы принимать гостей, требующих особого внимания и ухода.

"Мы выборочно опросили почти 200 человек и собрали отзывы на качество работы санаториев. Больше всего нареканий вызвала работа санатория "Ейск" (г. Ейск). Девять мамочек были вынуждены покинуть этот санаторий практически сразу после заезда", — поделилась Колесник с результатами исследования.

В 2020 году госконтракты с ФСС заключили 11 санаториев, из которых 8 предоставляли услуги по оздоровлению и реабилитации детей-инвалидов. Продолжительность курса — 21 день. Стоимость путевки на одного ребенка и одного взрослого составляла порядка 50 тыс. рублей. В прошлом году ФСС закупил более 1500 таких путевок.