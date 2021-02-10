"Нужно носить маски. Это требование не отменяется, и пока не будет отменено. В сегодняшнем периоде это так", — заявила Попова в среду программе "Вести" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

По ее словам, в РФ ежедневно фиксируется более 10 тыс. новых случаев заболевания COVID-19. "Это много. Следовательно, сегодня можно говорить о стабилизации ситуации только при условии неукоснительного соблюдения всех уже обязательных мер", — уточнила глава Роспотребнадзора.

Обязательный масочный режим в РФ был введен в конце октября 2020 года в качестве профилактической меры для защиты от заражения коронавирусом.

В среду стало известно, что в Удмуртии и Чечне по решению региональных властей обязательное требование ношения масок в общественных местах сменяется рекомендательным.