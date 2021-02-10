ООО "Мурманский абразивный завод" вложит более 54 млн рублей в запуск производства абразивных материалов в поселке Никель Печенгского района, где ранее был закрыт плавильный цех АО "Кольская ГМК" (КГМК, "дочка" ГМК "Норникель"). Предполагается, что компания будет выпускать около 20 тыс. тонн в год гранулированного шлака, который применяется для обработки стали и бетона, очистки поверхностей от загрязнений и подготовки к окрашиванию.

В министерстве отмечают, что это новое производство позволит частично диверсифицировать экономику Печенгского района после закрытия плавильного цеха КГМК.

Второй компанией, которая получила статус резидента АЗ РФ, стало ООО "Развитие". Компания намерена направить 15 млн рублей на строительство сети мини-гостиниц в Кандалакшском районе на юге Мурманской области, где активно развивается туризм, но не хватает мест размещения.

"Мы видим, что с начала года уже четыре компании от Мурманской области получили статус резидента АЗ РФ. Это подтверждает, что принятые преференциальные режимы действуют. Эти инвестиционные проекты дают региону новые рабочие места и налоги в федеральный и региональный бюджеты", — приводятся в сообщении слова губернатора Андрея Чибиса.

Всего статус резидента АЗ РФ получили 19 компаний из Мурманской области.