"Авиакомпания "Победа" приняла решение об открытии третьего ежедневного рейса в Москву. Время вылета из Чебоксар в районе 17 часов. В регулярном расписании этот рейс появится в начале мая", — говорится в сообщении.

Новый рейс будет выполняться в аэропорт "Шереметьево". Продажи билетов начнутся в ближайшее время.

Согласно расписанию аэропорта г. Чебоксары, в настоящее время авиакомпания "Победа" выполняет в Москву ("Внуково") 2 ежедневных рейса с вылетом из столицы Чувашии в 10:55 и 21:50.

Кроме того, сообщается, что с 20 февраля по 26 марта "Победа" планирует совершить 11 дополнительных рейсов в Москву.

Другие авиакомпании на этом маршруте не работают.