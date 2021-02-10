"Мы снимаем в Чеченской Республике обязательное ношение масок в общественных местах. При этом настоятельно рекомендуем их носить в связи с тем, что еще высока угроза COVID-19 для тех, кто входит в группу риска или еще не болел. Также маску рекомендуется носить несколько дней после вакцины привитым от коронавируса. Об этом я объявил в ходе заседания Оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции", — написал Кадыров.

Он отменил, что также снимаются ограничения по передвижению через границы республики. Это решение было принято из-за растущего интереса со стороны туристов.