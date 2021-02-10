"Мы обсуждаем с Ростуризмом реализацию некоторых вопросов и синхронизации проектов. Я считаю, что без этого вообще нельзя развиваться ни туризму, ни комфортной городской среде", — сказал Егоров журналистам в среду.

Он напомнил, что в России сейчас разрабатывается национальный проект по развитию туризма.

"Сейчас нужно делать центры туристических городов, поэтому здесь мы, конечно, синхронизируемся", — подчеркнул замминистра.

Он отметил, что программа по формированию комфортной городской среды также может быть синхронизирована с нацпроектом "Безопасные и качественные дороги", программами капремонта жилых домов и общественных зданий.

"Также программа должна быть синхронизирована с инвестпрограммами ресурсоснабжающих организаций, чтобы у нас не было такого, что мы сделали двор или площадь, а потом начали перекладывать трубы в этом месте, это у нас есть. Поэтому наша задача, чтобы была полная синхронизация программ", — подчеркнул Егоров.

Ранее о возможности объединения программ развития туризма и создания комфортной городской среды сообщал генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил разработать новый национальный проект в сфере туризма.