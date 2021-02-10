"В связи с вторжением арктического холодного воздуха 12-13 февраля в Крыму ожидается резкое изменение погоды: дождь, переходящий в снег, местами очень сильные осадки, метель, сильные гололедно-изморозевые отложения, гололедица. Очень сильный северо-западный ветер 25-30 м/с, в горах до 35 м/с. Температура воздуха резко понизится на 10-13 градусов", — отмечается в информации спасателей.

МЧС Крыма добавляет, что аномально холодно на полуострове будет до 18 февраля. Температура опустится ниже климатической нормы на 7-8 градусов.

Спасатели советует крымчанам и туристам отложить походы в горы и лес, не гулять возле моря в шторм, на улице держаться подальше от ветхих конструкций, не оставлять автомобили под деревьями.