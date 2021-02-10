Министр по вопросам продовольствия и здравоохранения Гонконга София Чань объявила, что 18 февраля — на седьмой день новогодних праздников — откроются все спортивные залы, салоны красоты и массажа, тематические парки, музеи, галереи искусств, кинотеатры, боулинги и катки.

Ресторанам разрешат продлить вечерние часы работы и сажать максимум по четыре человека за столик. Но весь персонал по-прежнему нужно будет тестировать на COVID-19 каждые две недели.

С начала пандемии в Гонконге заразились коронавирусом более 10,7 тыс. человек, 189 умерли.