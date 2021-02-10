"Программа перекрестного года предполагает ряд крупных проектов в России и Италии. Отдельным событием станет торжественная церемония открытия, место и дату которой стороны договорились определить в марте 2021 года", — говорится в сообщении.

Среди запланированных проектов — выставка "Искусство Средневековья между Тосканой и Умбрией. Путешествие шедевров из Национальной галереи Умбрии", которая откроется в Эрмитаже в мае 2021 года; показ произведений из музеев Бергамо и Брешии; выставка итальянского классика ХХ века Альберто Бурри, выставка графики Леонардо да Винчи из собрания Национальной библиотеки Турина, которая откроется в Екатеринбургском музее изобразительных искусств в июле 2021 года.

Флагманским событием года станет "Российско-итальянский музейный диалог" — мегафорум, который пройдет в Милане и объединит лидеров музейного сообщества двух стран.