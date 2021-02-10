Толщина льда на переправе — около 70 см. По ней разрешено двигаться транспорту общей массой не более 10 тонн.

"На этом хотелось бы заострить особое внимание. Самовольный выезд на лед транспортных средств большей массы может привести к разрушению ледовой дороги и провалу", — приводятся в сообщении слова старшего госинспектора по маломерным судам Маломорского инспекторского участка Михаила Грудинина.

"Также мы настоятельно не рекомендуем выезжать за ограничительные вешки из-за большого количества трещин, нажимов и торосов", — отметил он.

Ледовая переправа "Куркут — Иркутская губа" через Байкал на Ольхон — самая протяженная в регионе, ее длина 11 км. Движение по ней круглосуточное. Допустимая скорость — не более 10 км/ч.

Проверять безопасность эксплуатации Ольхонской переправы и следить за изменениями толщины и структуры льда будут ежедневно.

Ольхон — самый большой и единственный обитаемый остров на Байкале — его длина 73,5 км, ширина до 15 км. Соединен с материком паромной переправой летом и ледовой дорогой зимой. Является самым популярным местом отдыха туристов в Иркутской области. Входит в состав Прибайкальского национального парка. В настоящее время на острове проживают около 1,7 тыс. человек.