Туроператор "Русь-Тур", специализировавшийся на отправке российских туристов в Китай, 7 декабря 2020 года направил в Ростуризм заявление об остановке деятельности и был исключен из единого федерального реестра.

"Сумма убытков, заявленных для возмещения, превысила 212 млн рублей, при этом размер финансовых гарантий туроператора составляет 50 млн рублей. В соответствии с федеральным законом удовлетворение требований заявителей осуществляется пропорционально суммам денежных средств, указанным в требованиях, к размеру финансового обеспечения ответственности туроператора. По состоянию на 9 февраля 2021 года сумма выплат превысила 11 млн рублей", — рассказали в компании.

Как напомнили в СК "Согласие", удовлетворение требований клиентов туроператора осуществляется пропорционально суммам денежных средств, указанным в требованиях, к размеру финансового обеспечения ответственности туроператора.

"Выгодоприобретателям возмещается реальный ущерб – расходы на оплату услуг по перевозке и/или размещению по договору о реализации туристского продукта по причине прекращения деятельности туроператора. Комиссионное вознаграждение турагентствам за оказанные услуги по подбору туристского продукта и его сопровождение в расчет выплат страховых возмещений не входит", — отметили в компании.

Как ранее пояснил порталу "Интерфакс-Туризм" директор объединения туроператоров по выездному туризму "Турпомощь" Александр Осауленко, в случае нехватки средств страховщика для выплаты всех компенсаций, будет запущен механизм возмещения из фонда персональной ответственности туроператора в ассоциации "Турпомощь". По его словам, "Русь-Тур" в течение двух лет формировал ФПО, и сейчас в фонде около 8 млн рублей.