"В Переславле-Залесском началась подготовка к реализации проекта, ставшего победителем Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений. В настоящее время установлены строительные бытовки, ограждение, организовано видеонаблюдение", — говорится в сообщении.

На набережной появятся игровые и спортивные площадки, место для проведения городских мероприятий. Пляж оборудуют раздевалками и навесами с шезлонгами.

"На участке набережной, включенном в проект, заменят покрытие, сделают освещение, велодорожку. Также будет обустроена территория с круговым движением, автобусной остановкой и павильоном проката", — отмечается в пресс-релизе.

Плещеево озеро — национальный парк, расположенный в Переславле-Залесском Ярославской области. Его создали для охраны исторического ландшафта вокруг озера, которое является популярным местом отдыха жителей Ярославской, Владимирской и Московской областей.