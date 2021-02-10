"На эти цели из федерального бюджета будет выделено 348 миллионов рублей. Работы планируется завершить к концу 2022 года", — говорится в сообщении.

Самуилов корпус расположен в центральной части города на берегу озера Неро. Это трехэтажное здание, большая часть которого выдержана в формах классицизма конца XVIII столетия.

Название объекта связано с Самуилом Миславским, который был духовным владыкой и перестроил это здание во второй половине XVIII века.

В настоящее время в Самуиловом корпусе находятся библиотека, административно-хозяйственные помещения, музейное хранилище, выставочные залы. После ремонт назначение здания будет сохранено.