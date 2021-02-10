Как отмечается в техническом задании, целью оказания услуг является проведение информационных и рекламно-пропагандистских кампаний в российских и иностранных социальных медиа ("ВКонтакте", "Одноклассники", Facebook, Instagram), направленных на популяризацию национального туристского продукта и содействие продвижения региональных туристских продуктов и брендов России. Также предусмотрено создание и размещение рекламных материалов (баннеров, видео), использование иных рекламных инструментов.

"Победителем конкурса должны быть оказаны услуги по проведению информационной кампании в социальных сетях (продвижение постов, организацию и проведение конкурсных активаций, привлечение новых подписчиков, поощрение победителей конкурсных активаций и подписчиков", — следует из документа.

Согласно условиям контракта, победитель аукциона должен провести масштабную рекламную кампанию в соцсетях до 15 декабря 2021 года.

Подать заявку на участие в тендере можно до 17 февраля, а 20 февраля объявят итоги конкурса.