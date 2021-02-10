"Цель концепции — создание в регионе условий для организации внутреннего и въездного туризма, а также удовлетворение потребностей туристов в комфортном уединенном отдыхе на природе", — отмечается в сообщении.

Предполагается, что 10 новых объектов появятся в республике уже в 2021 году, еще по 10 — в 2022-2023 годах, 20 — в 2024 году.

Согласно документу, глэмпинг представляется собой одну из разновидностей кемпинга, объединяет комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе (экотуризм).

К модулям глэмпинга относятся сафари-тент, юрта, экодома, дома на колесах (вагончики), белл-тент (палатка, опирающаяся на центральный шест), типи (индейская круглая палатка).

Среди требований к модулям — наличие оборудованных туалетных комнат, душевых, умывальной зоны, мебели, электрических розеток, кондиционеров и доступа к сети интернет, стоянки для автотранспорта, административного пункта, пункта питания, зоны активного отдыха, контейнеров ТБО и ряд других требований.

На территории Башкирии расположены 800 озер, 600 рек, 300 карстовых пещер, множество горных хребтов, 14 крупных водохранилищ, три государственных заповедника, два геопарка, национальный парк, более 3 тыс. памятников истории и культуры.

Как сообщалось, власти Башкирии планируют в 2021 году дополнительно направить на поддержку туристической отрасли 194 млн рублей. В перечень мер поддержки включены, в том числе, субсидирование разработки новых туристических маршрутов, развития рыболовно-охотничьего туризма, модернизации коллективных средств размещения, развития агро, -эко и сельского туризма, создание в геопарках этнопоселений, гостевых домов и точек общепита, ярморочного пространства, поддержка туроператоров.

По данным Башкортостанстата, в 2020 году объем платных услуг туристских агентств, туроператоров, прочих услуги по бронированию в республики упали по сравнению с показателем предыдущего года в 2,6 раза, до 1,623 млрд рублей.

По итогам 2020 года турпоток предварительно оценивается в 2,9 млн человек.