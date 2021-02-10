"Если у нас динамика такая будет, с 1 марта откроем основные сферы деятельности, которые закрыты на сегодняшний день. В том числе это те предприятия, которые занимались организацией досуговых мероприятий. Уже надо дать людям возможность зарабатывать", — сказал Аксенов на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения коронавируса в среду.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская уточнила, что при снятии этих ограничений останутся обязательными соблюдение масочного режима, социальное дистанцирование и дезинфекция как минимум до конца года.

"Соблюдение этих дезинфекционных режимов повлияло не только на уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией и респираторными группами инфекций... Уровень заболеваемости кишечными инфекциями за прошлый год ниже среднемноголетнего практически в три раза", — отметила она.

В Крыму с 17 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. Вторая волна ограничений началась в октябре: предпринимателям запретили обслуживать гостей без масок, а пожилым рекомендовали оставаться дома. Сейчас также запрещены массовые мероприятия, ограничена работа кинотеатров и других досуговых учреждений, закрыты хостелы.

Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 38 тыс. человек, более 800 пациентов умерли. Рекордный суточный прирост выявленных случаев коронавируса был зафиксирован за 13 января — 365.