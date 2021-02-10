В классической мифологии Психея — прекрасная молодая девушка — воплощение человеческой души. Она часто изображалась в виде девушки с крыльями, летящей птицы или бабочки. Образ Психеи, пришедший из искусства Греции и Рима, оказался очень востребован в художественной культуре.

Представленные на выставке произведения объединены общей темой — воплощение мифологического и литературного образа Психеи на протяжении разных эпох.

Посетители увидят более 100 экспонатов, объединеные вокруг двух полюсов: с одной стороны — это новелла римского писателя II века Апулея об Амуре и Психее, с другой — "Душенька", "древняя повесть в стихах" Ипполита Богдановича, созданная в конце XVIII века.