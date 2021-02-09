"Фестиваль планируется провести 18-21 июня в Бунырево Алексинского района Тульской области", — говорится в сообщении.

В 2020 году фестиваль не состоялся из-за введения ограничительных мер из-за пандемии.

Ранее организаторы сообщали, что все категории билетов, приобретённых на 2020 год, будут действительны в 2021 году.

"Дикая мята" — крупный музыкальный фестиваль. В 2019 году он прошел в 12-й раз. Первые три года он проходил в Тропаревском парке Москвы, в 2009 году — на Таманском полуострове, с 2011 года — в этнографическом парке "Этномир" в Боровском районе Калужской области, а с 2015 года — в Тульской области. Всего на фестивале "Дикая мята" сыграли около 500 музыкантов со всего мира.

В 2019 году площадки фестиваля посетили около 60 тыс. человек, прошло около 100 концертов. Хедлайнерами фестиваля стали группа "Мумий Тролль" и рэпер Баста, группа Alai Oli во главе с солисткой Олей Маркес, группа "Альянс" и легендарный Борис Гребенщиков с группой "Аквариум". Также в фестивале участвовали известные музыканты: Дельфин, группы "Тараканы" и "Кирпичи", Нейромонах Феофан, израильский дуэт Lola Marsh и другие.

Мероприятие проходит при поддержке правительства Тульской области.