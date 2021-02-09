"Авиакомпания-перевозчик Nordwind Airlines планирует совершать вылеты в Турцию из аэропорта "Липецк" раз в 10 дней. Длительность полета — три часа пятнадцать минут", — отмечает пресс-служба.

Рейсы из Липецка в Турцию планировали открыть год назад, но из-за сложной эпидемиологической ситуации полеты были отменены.

Как уточнили "Интерфаксу" в администрации аэропорта "Липецк", в прошлом году осуществлять полеты в Турцию также должны были самолеты Nordwind Airlines.

Из аэропорта "Липецк" в этом году самолеты регулярно летают в Москву, Санкт-Петербург, Казань, в ближайшее время откроются рейсы в Минеральные Воды и Симферополь.

Аэропорт "Липецк" является гражданским аэропортом федерального значения, в 2015 году получил статус международного.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", авиакомпанию Nordwind контролирует глава и бывшая совладелица туроператора Pegas Touristik Каринэ Букрей.