"Сегодня осмотрели КПО "Алексинский карьер" на предмет исполнения плановых работ. (...) Дополнительно, проговорили с представителями министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области и руководством КПО о создании здесь седьмого музея отходов, где будем проводить информационные семинары по повышению экологической грамотности среди населения с интерактивными экскурсиями", — сообщила председатель Ассоциации общественного контроля в сфере ТКО в Московской области Лилия Белова после посещения комплекса. Ее слова привели в пресс-службе МинЖКХ региона.

КПО "Алексинский карьер" начал работу в 2019 году, на полную производственную мощность, до 450 тыс. тонн отходов в год, он был запущен в конце 2020 года.

С начала 2021 года комплекс переработал более 37,5 тыс. тонн отходов.