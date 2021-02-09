«Ростуризму (Зарине Догузовой) представить в правительство РФ предложения по формированию стимулирующих условий по развитию арктического туризма в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», — следует из протокола заседания государственной комиссии по вопросам развития Арктики.

Как отмечается в документе, совместно с Минтрансом РФ ведомство должно, в частности, представить в правительство предложения по субсидированию процентной ставки для приобретения судов российскими туркомпаниями. Предполагается, что эти суда будут использоваться на маршрутах в арктической зоне.

Также, согласно протоколу, Ростуризм и Минтранс РФ должны направить в ФСБ России круизную программу на 2021 год и график движения судов, предусматривающий пограничный контроль не более одного судна в сутки.

Как ранее сообщала пресс-служба правительства Архангельской области, на заседании также поднимался вопрос организации пункта пропуска через государственную границу на архипелаге Земля Франца-Иосифа для увеличения перевозок иностранных туристов. На этом маршруте путешествие проходит на экспедиционном судне Sea Spirit.

Для осуществления пограничного контроля часть акватории бухты Северная острова Земля Александры включена в пределы морского пункта пропуска Архангельск, а по итогам заседания Госкомиссии Минтрансу поручили исследовать побережье острова для создания там «минимально необходимой береговой инфраструктуры».