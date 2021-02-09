"Праздник "Русский холодец" пройдет 6 марта на территории музея "Княжий двор". Традиционно в программе мероприятия турниры, мастер-классы, анимация для взрослых и детей, выступления артистов", — сказал собеседник агентства.

Посетители смогут продегустировать все виды холодца, узнать новые рецепты его приготовления и поделится своими. Также они смогут принять участие в литературно-песенном конкурсе, конкурсе на лучший дизайн одежды, конкурсе лучшее фото. Будут работать торговые ряды и выставки.

В 2020 году фестиваль проходил в январе, его посетили более 7 тыс. человек.