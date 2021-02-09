По данным пресс-службы, во вторник глава края Владимир Владимиров, председатель совета директоров авиакомпании Павел Удод и гендиректор ООО "Новапорт Холдинг" (аэропорты Минвод и Ставрополя входят в "Новапорт" — ИФ) Сергей Рудаков обсудили ход реализации трехстороннего соглашения о сотрудничестве в развитии пассажирских авиаперевозок на Ставрополье.

"Здесь (в аэропорту "Минеральные Воды" — ИФ) создано подразделение авиакомпании "Азимут", в котором работают более 40 сотрудников. Планируется, что в текущем году здесь будут постоянно базироваться три воздушных судна компании, в 2022 году к ним предполагается добавить еще два", — говорится в сообщении со ссылкой на главу совета директоров "Азимута".

В текущем году компания планирует увеличить и свою маршрутную сеть из Минвод ориентировочно до 22 направлений.

"В ближайшие 2-3 года расширение маршрутной сети будет продолжено. Причем, наши планы распространяются не только на Минеральные Воды, но и на аэропорт Ставрополь. Мы позиционируем себя, как авиакомпанию Юга России, и обеспечение прямых межрегиональных полетов — минуя московский узел — наш приоритет", — сказал Удод, слова которого цитирует пресс-служба.

Как заявили "Интерфаксу" в авиакомпании, сейчас все самолеты базируются в аэропорту "Платов" (Ростов-на-Дону) и "Пашковский" (Краснодар). Перебазирование трех воздушных судов в Минводы планируется позже в текущем году.

Как сообщается в пресс-релизе "Азимута", с начала 2021 года авиакомпания открыла из Минеральных Вод прямые рейсы в Махачкалу, Волгоград, Брянск, Саранск, Тюмень и Сочи, а в феврале начинает выполнение первых зарубежных рейсов, открывая 13 февраля прямое сообщение с Ереваном.

По итогам минувшего года аэропорт Минвод сократил пассажиропоток на 28,8%, обслужив 1,798 млн пассажиров, аэропорт Ставрополя — почти на 22%, обслужив порядка 338 тыс. человек.

"Азимут" в 2020 году перевез 1,22 млн человек, что на 2,1% меньше, чем годом ранее.