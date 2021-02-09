"Всего авиарейсы из Петербурга в российские города и обратно перевезли 638 тыс. пассажиров. А общее число пассажиров воздушной гавани Санкт-Петербурга в январе 2021 года составило более 900 тыс.", — говорится в сообщении.

На международных воздушных линиях пассажиропоток составил 262 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что аэропорт Пулково в январе 2020 года обслужил 1,328 млн пассажиров. Соответственно пассажиропоток в январе текущего года снизился на 32,2%.

Пассажиропоток на внутренних воздушных линиях за первый месяц прошлого года составил 921,122 тыс. человек, на международных — 407,291 тыс. человек. Динамика месяц к месяцу — снижение на 30,7% и 35,7% соответственно.

Пассажиропоток петербургского аэропорта "Пулково" по итогам 2020 года составил 10 млн 944,421 тыс. человек.

Оператором аэропорта выступает ООО "Воздушные ворота северной столицы" (ВВСС). Доли в ВВСС через кипрскую Thalita Trading принадлежат "ВТБ Капиталу" (25,01%), германской Fraport (25%), катарской Qatar Investment Authority (24,99%) и РФПИ с пулом иностранных инвесторов (25%).