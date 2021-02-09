Рейсы в Алма-Ату будут выполняться с 12 февраля один раз в неделю, сообщает перевозчик. Кроме того, с 10 февраля увеличится до двух раз в неделю частота полётов из Москвы в Нур-Султан.

Рейсы в Баку будут выполняться с 17 февраля два раза в неделю, в Ереван — с 15 февраля три раза в неделю.

Рейсы по маршруту Москва — Дели возобновятся с 12 февраля и будут выполняться два раза в неделю.

Помимо этого, "Аэрофлот" увеличил частоту полётов в Бишкек, Каир, Минск, а с 14 февраля его дочерняя компания "Россия" начнет полёты из Санкт-Петербурга в Минск.