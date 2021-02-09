«Министерство культуры и туризма Турции приняло решение поднять цены на входные билеты в музеи и на территории археологических памятников в 2021 году. С 1 мая вырастет стоимость комбинированных билетов и билетов с ускоренным проходом», — пишет издание.

Как отмечает портал, посещение Синопской крепости-тюрьмы обойдется в 18 лир. Вход в национальный парк Гереме в Каппадокии обойдется в 100 лир (1044 рубля), вместо 75, Памуккале и археологический музей Памуккале – в 110 лир или за 1150 рублей (ранее 80 лир), билет на экскурсию в античный город Эфес обойдется в 120 лир (1253 рубля), посещение маяка – 55 лир (575 руб.), а музея – всего лишь 30 (314 руб.).

По словам главы Ассоциации отельеров Денизли (DENTUROD) Гази Мурата Шена, повышение цен коснется, в первую очередь, иностранных туристов. По его мнению, цены не настолько критично выросли, чтобы отказываться от посещения достопримечательностей страны.

«В европейских странах в такие места, как, например, геотермальные источники Памуккале, нельзя попасть менее, чем за 50 евро. Мы же предлагаем цену в 13 евро, это не критично», — считает он.

Стоимость билета на территорию недействующего православного монастыря Панагия Сумела неподалеку от Трабзона составит 75 лир (784 руб.), долины Ихлара и храмового комплекса Гебекли тепе, а также античного театра Сиде – 55 лир (575 руб.), Стамбульского археологического музея, а также музея турецкого и исламского искусства – 60 лир (627 руб.). Вход в Румельскую крепость на берегу Босфора обойдется в 30 лир (314 руб.)

Также Гази Мурат Шен отметил, что местные туристы смогут посещать любые достопримечательности страны без ограничений, если приобретут музейную карту за 60 лир. Также будут действовать льготы для пожилых, детей и студентов.