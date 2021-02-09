"Механизмом электронных виз мы активно пользовались во второй половине 2019 года. Было много гостей из Германии, которые приезжали отдохнуть, по работе, по бизнесу. Для Калининграда это была бесплатная виза. К сожалению, в министерстве иностранных дел России настояли на том, чтобы эта виза была все же платная. В этом году после пандемии она будет действовать на всей территории страны", — отметил Алиханов.

По его словам, "с министерством иностранных дел не принято спорить. Поэтому мы пока не смогли добиться бесплатности для Калининграда, но очень надеемся, что мы все же сможем вернуться к этому и увидим большой приток туристов и особенно молодых людей".

Губернатор подчеркнул, что на его взгляд, "мы больше зарабатываем с постоянных приездов туристов или людей, которые приезжают за покупками даже просто, чем на консульских сборах".

Как сообщалось, с 2021 года Россия планирует ввести для иностранцев единую электронную 16-дневную визу, которая будет действительна для перемещения между всеми субъектами РФ. Виза будет стоить $50.

Калининградские власти обращались в правительство РФ с просьбой оставить для иностранцев, посещающих область, возможность оформления электронных виз бесплатно.