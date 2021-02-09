"Алушта перейдет на график подачи воды. (. . .) 17, 18, 19 февраля тестовое введение графика: подача воды с 05:00 до 10:00 и с 17:00 до 22:00 мск", — написала глава администрации Алушты Галина Огнева во вторник на своей странице в фейсбуке.

"Переход на утвержденный график подачи воды — 25 февраля" — данный вопрос вынесен на рассмотрение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Алушты", — добавила сити-менеджер.

По ее информации, сегодня объем Изобильненского водохранилища составляет всего 2,8 млн кубометров (при полном объеме — 12,7 млн кубов). "Суточный приток в среднем 20 тыс. кубометров, расход также 20 тыс. кубометров. Запас воды не растет. Активен источник Джур-Джур, часть воды из него берется на город", — сообщила Огнева.

Она призвала алуштинцев экономить воду. "Набирать емкости, а потом их сливать — это не экономия. После ввода графика, если не будет экономии, придется сокращать время подачи воды", — подчеркнула глава администрации Алушты.

Как сообщалось, маловодье наблюдается в Крыму в 2019 и 2020 годах и, по прогнозам Росводресурсов, может продлиться в 2021-м.

В конце августа прошлого года графики подачи холодной воды по часам ввели в Симферополе и еще 39 населенных пунктах поблизости. С середины декабря на такой же режим перешла курортная Ялта с 31 окрестным населенным пунктом.

В курортной Алуште в сентябре воду начали отключать по ночам, в Белогорске в октябре снизили давление в трубах. Севастополь ввел режим повышенной готовности.

Правительство РФ разработало комплексный план по обеспечению Крыма водой. Он включает 14 мероприятий, среди которых бурение скважин, ремонт труб, в крайнем случае — строительство опреснительных установок. Проекты оцениваются в целом в 48 млрд рублей.