«По словам исполнительного директора гостиничной сети Meliá Hotels International Габриэля Эскаррера, пандемия коронавируса и резкое сокращение летнего сезона вынудили закрыться около 500 испанских отелей, работающих с иностранными туристами. И если в этом году иностранцы не вернутся в страну, то это разрушит гостиничный бизнес», — пишет издание.

По словам отельера, сеть Meliá Hotels состоит из 326 гостиниц, стоимость бизнеса оценивается в 1,4 млрд евро. Большинство объектов находятся на курортах Испании.

«Если мы не примем иностранных гостей этим летом, то уже можно будет говорить о почти нулевой активности с октября 2019 года, когда обанкротился крупнейший европейский туроператор Thomas Cook», — пояснил Эскаррер.

Он добавил, что около 50% доходов от туризма Испания получает в период с июня по сентябрь, поэтому так важно запустить летний сезон в этом году.

«В обычный год вклад туризма в ВВП страны составляет 12%. В прошлом году отрасль просела на 11%», — пишет газета.

По мнению отельеров, в первую очередь в Испании может быть запущен внутренний туризм, однако он не сможет помочь выжить гостиничному бизнесу. Между тем, эксперты прогнозируют восстановление туризма к 2023 году, если в этом году отрасль удастся перезапустить.

«Этим летом туристам захочется моря и солнца, поэтому если Испания, пусть и с ограничениями, откроется, то цифры по турпотоку, безусловно, превзойдут 2020 год, а 2022 будет больше похож по показателям на 2019 год. На полное восстановление можно рассчитывать к 2023 году. Ключевой вопрос – темпы восстановления, которые будут регулироваться числом зараженных, вакцинацией и политикой в отношении открытия границ», — резюмирует Эскаррер.

Он отметил, что сейчас сеть Meliá Hotels закрыла почти половину своих отелей. «Пока не будет отрегулирован вопрос восстановления, бизнес продолжит терять деньги. Первый квартал 2021 года будет очень плохим, не считая второго квартала 2020 года, когда страны стали вводить жесткую изоляцию и закрывать границы. Выручка за 10 месяцев упала на 69%, а долги превысили миллиард евро», — рассказал отельер.

В свою очередь, исполнительный директор сети городских отелей NH Hotel Group Рамон Арагонес сказал, что выручка их сети в прошлом году упала на 64%, до 458 млн евро. По его словам, несмотря на убытки, финансовое положение компании не находится в бедственном положении. Он уверен, что компания сможет пережить пандемию, хотя придется в этом году продать часть активов.

Как сообщает Financial Times, отельеры ожидают возвращения иностранных туристов к июлю. Особенно они рассчитывают на путешественников из Великобритании, которые традиционно были основными постояльцами. Между тем, туроператоры королевства сообщают, что граждане откладывают свои поездки за рубеж до октября.

«Но если этим летом в Испании будет активен только внутренний туризм, то это плохие новости для экономики страны в целом. Путешествия по стране не смогут компенсировать расходы иностранных туристов», — считает управляющий Банка Испании Пабло Эрнандес де Кос.

Также Эскаррер и Арагонес видят проблему запуска международного туризма в слишком медленной вакцинации в Испании. По их словам, всего лишь 3% граждан страны привились от ковида, в то время как в Великобритании таких около 18%.

«Если до лета у нас не будет вакцинировано 50-60% населения, то Испания не будет считаться безопасным местом», — заключил Арагонес.