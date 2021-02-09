Как сообщается в пресс-релизе TUI, ее чистый убыток в октябре-декабре составил 802,9 млн евро по сравнению со 128,6 млн евро годом ранее.

Убыток TUI до налоговых и процентных выплат (EBIT) без учета изменений валютных курсов (этот индикатор компания считает наиболее показательным) вырос до 698,6 млн евро со 146,7 млн евро.

Квартальная выручка туроператора упала до 468,1 млн евро с 3,85 млрд евро. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали, что она сократится до 704,2 млн евро.

TUI отметила, что бронирования на зимний сезон 2020/21 были на 89% ниже по сравнению с 2019 годом (последний год, не затронутый пандемией) из-за ужесточения ограничений на поездки на основных европейских рынках в ноябре-декабре. Бронирования на лето текущего года сократились на 44% по сравнению с аналогичным периодом двумя годами ранее. TUI уже получила 2,8 млн бронирований на летний сезон, при этом средняя цена выросла на 20% по сравнению с летом 2019 года.

Туроператор ожидает, что во втором финансовом квартале его чистый отток денежных средств будет составлять 300 млн евро в месяц. Ранее компания прогнозировала отток от 400 млн до 450 млн евро, отмечает MarketWatch. По состоянию на 3 февраля, запас ликвидности TUI составлял 2,1 млрд евро.

Котировки акций TUI снижаются на 0,4% в ходе торгов во вторник. Капитализация компании с начала года выросла на 15,4% и составляет сейчас около 4,2 млрд евро.