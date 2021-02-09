«Несмотря на пандемию, туристы активно бронируют речные круизы по России сезона-2021. По сравнению с прошлым годом спрос на речные путешествия не упал, оставшись примерно на том же уровне: загрузка теплоходов составляет уже 40-60%. Однако есть и сегменты, и периоды, где виден рост. В отличие от прошлых лет, в этом году около 50% пассажиров теплоходов поедут в речной круиз в России впервые. Это и те, кто решил попробовать новый вид отдыха в условиях закрытых границ, и те, кто переориентировался с зарубежных морских круизов на российские речные», — рассказала она.

Как отметила Ломидзе, цены по раннему бронированию выросли не более, чем на 5-7% по сравнению с прошлым годом. Наибольшей популярностью пользуются длительные круизы, бронирования в начале февраля достигли 80%, поездки на майские праздники (рост в 1,5 раза) и круизы в августе-сентябре (плюс 40%).

«Впрочем, текущая загрузка включает в себя переносы прошлогодних круизов. По разным оценкам, их доля может доходить до 20% от общего объема продаж нового сезона. Тем не менее, к середине февраля круизные туроператоры планируют полностью вернуться к доковидным показателям спроса, поскольку туристы рассчитывают на вакцинацию и отсутствие локдаунов в регионах», — пояснила Ломидзе.

По ее словам, в этом году значительно вырос спрос на теплоходы класса «люкс». «Это связано с тем, что в этом сезоне на российский рынок выходят все теплоходы премиум-уровня, которые раньше работали с только иностранцами и в прошлом году остались в порту. В круизных компаниях сообщают, что теплоходы класса «люкс» и каюты повышенной комфортности выкупаются в первую очередь», — сказала Ломидзе.

Кроме того, круизные туроператоры прогнозируют, что наиболее популярные направления и новинки, которые активно выкупаются на этапе раннего бронирования, вскоре могут оказаться на «стопе». Речь идет о морских круизах по Черному и Азовскому морям, экспедиционных круизах по Енисею, на Соловецкие острова или круизах по Ладожским шхерам. Как отмечают в АТОР, традиционные рейсы по Волге, заходы в города Золотого кольца и круизы до Питера по-прежнему привлекают туристов и 50-60% кают на выполняющих эти круизы теплоходах уже забронированы.