"В связи с неблагоприятными погодными условиями паром временно не осуществляет движение через Севастопольскую бухту. Катера работают в штатном режиме", — говорится в сообщении.

В случае ухудшения погоды, власти планируют вместо катеров запустить автобусы для перевозки горожан и туристов между северной и южной сторонами Севастополя.

Ранее главное управление МЧС России по Севастополю предупредило об усилении 9 февраля ветра до 20 м/с.

Как сообщалось, из-за сильного ветра с дождем паром также не работал один день на прошлой неделе и три — на позапрошлой. В конце января шторм повредил городскую набережную: предстоит восстановить 150 кв. м покрытия.