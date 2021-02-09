Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,94-74,1 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 73,98 руб. (-31,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). При этом доллар упал ниже 74 руб. впервые с 21 января. Евро подешевел до 89,36 руб. (-22 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 27,36 копейки к уровню закрытия понедельника, до 80,9 рубля.

Доллар при этом оказался на 27,77 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро — на 3,94 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно повышается к доллару и евро на старте торгов благодаря нефти, цены на которую находятся на уровне годовых максимумов, и позитивной динамике внешних рынков. Положительное влияние на настроения игроков продолжает оказывать уменьшение числа новых заражений COVID-19 и прогресс в вакцинации, а также ожидания масштабного пакета финансовой помощи экономике в США.