Гендиректор АО "Многофункциональный гостиничный комплекс "Золотой Рог" (собственник отеля) Антон Процентов сообщил об этом во вторник во время визита на объект вице-премьера, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

"Строительно-монтажные работы на объекте выполнены почти на 90%. Сейчас ведется чистовая и черновая отделка помещений, монтаж внутренних инженерных сетей. Произведена половина ландшафтных работ", — приводит пресс-служба правительства Приморья слова Процентова.

В Японии Okura Nikko Hotel уже приступила к формированию штата для управления отелем Okura Vladivostok.

Кроме того достигнута договоренность между правительством Приморского края и японской компанией о совместной организации подготовки линейного персонала в учебных заведениях Владивостока.

Ранее сообщалось, что открытие гостиницы запланировано на осень 2021 года.

Гостиница Okura Vladivostok размещается на Корабельной набережной Владивостока. Отель рассчитан на 223 номера (площадью около 35 кв. метров каждый) и будет также включать рестораны, банкетный зал и другие объекты.

Okura Vladivostok станет первым отелем японской компании в России. В настоящее время во Владивостоке работает только один 5-звездочный отель — южнокорейский Lotte.

Okura Nikko Hotel Management Co. управляет 78 объектами недвижимости (52 в Японии и 26 за рубежом) и объединяет три гостиничные группы: Okura Hotels & Resorts, Nikko Hotels International и Hotel JAL City.

Как сообщалось, строительство двух 5-звездочных гостиниц — отеля делового типа на Корабельной набережной и SPA-отеля на мысе Бурный — было начато в 2010 году в рамках подготовки к саммиту АТЭС 2012 года во Владивостоке. "Хаятт Ридженси Владивосток — Золотой Рог" и "Хаятт Владивосток Бурный" должны были стать пятым и шестым отелями Hyatt в России. Гостиницы так и не были достроены. В ноябре 2018 года депутаты Законодательного собрания Приморья одобрили предложение администрации края о продаже этих гостиниц, содержание которых ежемесячно обходилось краевому бюджету в 32 млн рублей. Объекты выставлялись на торги несколько раз. Последний раз — в апреле 2019 года, на площадке "Российского аукционного дома", тогда их приобрело ООО "Парк-отель "Бурдугуз".

В октябре 2019 года ООО "Парк-отель "Бурдугуз" учредило две 100%-ные дочерние компании для управления пятизвездочными гостиничными комплексами во Владивостоке: ООО (теперь — АО) "Многофункциональный комплекс "Бурный" и ООО (теперь — АО) "Многофункциональный гостиничный комплекс "Золотой Рог".

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", в настоящее время основным собственником "Парка-отеля "Бурдугуз" является ООО "Эн+ Туристическая инфраструктура", которым через ООО "ИЭ-Актив" владеет "Иркутскэнерго".