Согласно сообщению компании, в апреле начнутся полеты из Хабаровска: с 24 апреля — в Москву (с частотой 6 раз в неделю), с 26 апреля — в Санкт-Петербург и Краснодар (по 2 раза в неделю), с 27 апреля — в Сочи (2 раза в неделю).

С конца мая Nordwind планирует летать из Владивостока: с 31 мая — в Москву и Сочи (4 и 2 раза в неделю), с 1 июня — в Санкт-Петербург (2 раза в неделю).

На всех этих направлениях предоставляются субсидированные авиабилеты, отмечает компания.

В прошлом году Nordwind перевезла 2,9 млн человек (-47% г/г), став седьмой крупнейшей авиакомпаний РФ. Парк компании состоит из девяти Boeing-777, двух A330, 14 Boeing-737 и девяти A321.