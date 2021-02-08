"В мае 2021 года в городском променаде комплекса будет открыт крупнейший в России игровой центр для детей и взрослых. Его площадь составит более 15 тыс. кв.м", — рассказали в компании.

Там уточнили, что игровой центр объединит онлайн и офлайн развлечения. В него войдут аркадно-призовая зона на 300 аппаратов, VR парк, боулинг на 15 дорожек, компьютерный клуб на 85 мест, площадка для проведения чемпионатов по компьютерным играм, интерактивный гольф на четыре зала, бильярдная зона, а также площадки для игр в дартс и настольных спортивных игр.

"Мы также работаем над предстоящим запуском таких масштабных проектов как открытый парк аттракционов на 25 га, концертный зал на 4,7 тыс. мест, кинотеатры на 20 залов", — добавил председатель совета директоров холдинговой компании "Остров Мечты" Амиран Муцоев.

"Остров Мечты" — центр развлечений и отдыха, который открылся 29 февраля 2020 года в Нагатинской пойме Москвы. На его территории располагается ландшафтный парк площадью 44 га, а также крытая часть площадью 300 тыс. кв.м. Она состоит из тематического парка и городского променада.

На территории всесезонного парка предусмотрено 27 аттракционов, четыре интерактивных развлечения и пять шоу-программ. Как ожидается, тематический парк смогут ежегодно посещать до 7,5 млн человек, а весь комплекс "Остров мечты" — до 50 млн.