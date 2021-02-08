"День памяти будет очень насыщен. Двор музея будет открыт с 10.30 до 17.00. Памятное собрание во дворе мы не сможем провести, потому что в условиях противостояния коронавирусной инфекции мы бережем посетителей в первую очередь, но каждый желающий сможет прийти и почтить память поэта", — сказала она на пресс-конференции в "Интерфаксе" в понедельник.

Каждые полчаса от музея будут отправляться экскурсии по набережной Мойки для групп не более восьми человек. В 14.00 на площадке "Культура.рф" и в соцсетях музея стартует онлайн-трансляция из квартиры поэта.

"Это уникальная возможность для людей, которые и раньше не могли в этот день попасть в квартиру-музей Пушкина, а в этом году тем более не смогут. В прошлом году во дворе стояла гигантская очередь, мы смогли принять немногим более 1 тыс. человек. Понятно, что все желающие попасть в квартиру не смогут, поэтому мы проведем необычный маршрут по комнатам, по которым шли жители Петербурга, чтобы поклониться Пушкину, гроб которого стоял в передней", — отметила Седова.

По ее словам, отсутствие посетителей позволит избежать перестановок и показать кабинет таким, каким видел его Пушкин: письменный стол стоял у окна.

"Когда тысячи людей идут по квартире ежедневно, ходить мимо этого стола просто невозможно, поэтому его отодвигают, и он всегда стоит рядом с книжными полками. А увидеть его в правильном ракурсе, и войти в кабинет не из детской, а из передней, как входили друзья и современники Пушкина, — такая возможность будет только раз в году", — подчеркнула Седова.

Из кабинета к зрителям обратится директор Всероссийского музея А.С. Пушкина Сергей Некрасов, прозвучат стихи Пушкина. После 16.00 в соцсетях музея разместят видеообращения, которые записали деятели культуры.

"Это небольшой сюрприз, так что следите за нашей деятельностью в соцсетях", — добавила Седова.