По итогам конкурса в номинации "Лучшая музейная экскурсия" в тройку лучших вошел Музей истории рязанского леденца, который занял второе место.

"Кроме того, специального диплома в номинации "Лучший культурно-познавательный маршрут" удостоен Касимовский историко-культурный музей-заповедник, который представил проект, направленный на популяризацию исторического наследия "Касимов — город двух культур"", — говорится в сообщении.

Всего для участия во Всероссийской туристской премии "Маршрут года" в 2020 году было подано 442 проекта из 62 регионов России. В финале премии членам Экспертного совета было представлено 202 проекта из 46 регионов страны.