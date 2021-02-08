«В 2020 году иностранные граждане потратили в Японии всего лишь $5,3 млрд, в то время как в 2019 году – рекордные $25,6 млрд. Постепенное увеличение турпотока в Японию и рост трат наблюдались уже после 2011 года, когда было землетрясение у берегов острова Хонсю», — пишет издание.

Как сообщает Японское агентство по туризму (JTA), страну в 2020 году посетили 4,2 млн иностранных туристов, это на 87,1% меньше, чем годом ранее (31,8 млн человек). В основном это путешественники из Китая, Южной Кореи и Тайваня. Рост турпотока продолжался до начала 2020 года, причем турпоток ежегодно ставил рекорды в течение последних семи лет.

«Пандемия коронавируса нарушила планы по наращиванию иностранного турпотока. Кроме того, пришлось на год отложить Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио», — пишет The Japan Times.

Как отмечает газета, пандемия коронавируса затронула все сферы деятельности Японии. Упали доходы в сфере международной торговли, в частности, наблюдается падение спроса на автомобили и автозапчасти.

Россия и Япония возобновили авиасообщение 1 ноября 2020 года, однако в январе 2021 года страна ввела режим ЧС на большей части территории и закрыла границы для всех иностранцев из-за появления нового штамма коронавируса.