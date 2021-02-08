"Сегодня мы можем сказать, что в стране ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции стабилизируется", — сказала Голикова на брифинге в понедельник.

По ее словам, за последние сутки зарегистрировано 15 тыс.916 новых случаев заболевания, что составляет 10,8 на 100 тыс. населения. На Москву и Санкт-Петербург приходится чуть более 20% новых случаев.

Суточный показатель заболеваемости по регионам сильно дифференцирован, отметила Голикова. Так, в два и более раз выше среднего показатель превышен в Республиках Карелия, Калмыкия и Санкт-Петербурге. Минимальные уровни зарегистрированы в Татарстане, Чечне, Дагестане, Ненецком Автономном округе и Краснодарском крае, уточнила Голикова.

За прошедшую календарную неделю до воскресенья включительно темп прироста снизился с 0,52% до 0,45%. Сегодня мы фиксируем дальнейшее снижение и этот показатель составляет 0,4%", — сказала вице-премьер.

Практически во всех регионах, за исключением одного, фиксируется темпы прироста ниже 1. "А сегодня мы можем сказать, что практически все регионы страны находятся в зоне ниже единицы", — отметила она.

Вице-премьер уточнила, в каких регионах наблюдается снижение заболеваемости. "В стадии стабильного снижения находятся 29 регионов страны, в стадии стабилизации — 54, нестабильная ситуация пока отмечается в двух регионах страны — это Костромская и Псковская области", — отметила Голикова и выразила надежду, что ситуация там стабилизируется.

Наиболее высокие показатели заболеваемости остаются в возрастных группах от 50 до 64 лет и старше 65 лет. "Вместе с тем за последние 4 недели эти показатели снижались, соответственно на 21,9% и 23,5%. Если говорить о последней неделе, то снижение по этим же возрастным группам 50-64 составило 10,1%, а 65+ — 15,2%", — отметила Голикова.

Объемы тестирования позволяют выявлять заболевание на ранней стадии и своевременно принимать надлежащие меры, добавила она.