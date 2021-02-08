Первый кулинарный урок в одном из крупных торговых центров Рязани, который провела повар ресторана "Графин" Наталья Васильева, был посвящен приготовлению десерта, признанного гастрономическим брендом региона, — "Калинника".

"Рецепт "Калинника" был найден в конце 2018 года в деревне Новоберезово Сасовского района в ходе гастрономической экспедиции, организованной министерством культуры и туризма Рязанской области. Со временем традиционный рецепт был адаптирован с учетом современных технологий и возможностей", — говорится в сообщении.

Планируется, что в рамках проекта всего будет проведено порядка 15 кулинарных мастер-классов, на которых будут представлены рецепты традиционных рязанских лакомств.