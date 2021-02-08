"Товарный знак "Казань — гастрономическая столица России" зарегистрирован 20 января федеральной службой по интеллектуальной собственности. Этот статус позволит в перспективе увеличить турпоток в столицу Татарстана, а также организовывать специальные гастрономические туры", — говорится в сообщении.

Отмечается, что получение патента "Казань — гастрономическая столица России" поможет развитию бренда города и будет способствовать популяризации блюд татарской кухни.

"Сфера общественного питания в столице Татарстана активно развивается и сегодня уже насчитывает 2045 предприятий. Дай Бог, пандемия закончится, чтобы все это могло работать в полную мощь на туристический потенциал Казани", — цитирует пресс-служба слова мэра города Ильсура Метшина.

В мэрии Казани "Интерфаксу" уточнили, что товарный знак выдан на девять лет, он будет действовать до 22 января 2030 года.