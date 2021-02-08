Войти в терминалы аэропортов можно будет, если "код здоровья" будет зеленым, температура в норме, а защитная маска на месте. Цвет кода говорит о состоянии здоровья, эпидемиологической обстановке в месте проживания и наличии или отсутствии контактов с инфицированными COVID-19. В зависимости от обстоятельств, он может быть красным, желтым или зеленым.

Шоуду и Дасин будут принимать пекинские и региональные "коды здоровья", а также те, что были оформлены на платформе правительственных услуг.

"Коды здоровья" в Китае начали применять еще в прошлом году, чтобы сдержать распространение коронавируса. QR-код, который можно было получить в электронном кошельке или приложении, использовался для пропуска на работу, в общественные места или в транспорт.