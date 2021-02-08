«Шри-Ланка приняла 1635 туристов в январе 2021 года после повторного открытия аэропортов и возобновления посткоронавирусного туризма в рамках концепции "био-пузыря" по ограничению контактов с постоянным населением», — приводит издание данные государственного управления по развитию туризма страны.

Больше всего туристов в январе этого года приехало из Украины, Белоруссии, Китая, России и Германии.

Шри-Ланка открыла свои аэропорты для туристов 21 января 2021 года после почти 9-месячного перерыва. Путешественники должны получить отрицательный результат теста на COVID-19 за 72 часа до вылета, а также пройти тестирование после приземления в Шри-Ланке.

Туристы могут проживать в 55 специально отведенных гостиницах отдельно от местных жителей. Всего правительство страны организовало 14 "туристических зон", пределы которых путешественникам покидать нельзя.

Визу для посещения страны можно оформить только онлайн, по прибытии этого сделать не получится. Предварительно туристам надо забронировать отель, оплатить будущие ПЦР-тесты и медицинскую страховку, которая обойдется в $12.

Аэропорты Шри-Ланки были закрыты в марте 2020 года. В январе прошлого года страну посетили почти 228,5 тыс. туристов. Всего за 2020 год Шри-Ланка приняла 507,7 тыс. иностранных гостей, большинство из которых были из Китая и Индии.

В 2019 году Шри-Ланку посетили 86,5 тысяч российских туристов. В 2020 году в стране рассчитывали встретить 100 тысяч россиян, но планы нарушила пандемия.