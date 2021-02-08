"Мы видим положительную динамику в снижении количества заболевающих ежедневно, так и по количеству госпитализаций, и постепенно, как только нам будет позволять медицинская система, будем снимать ограничения", — сказал Ефимов в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

По его словам, власти Москвы надеются, что в ближайшие месяцы жителям столицы удастся вернуться к полноценной жизни.

Ефимов добавил, что в столице наблюдается положительная динамика по количеству вакцинируемых жителей. "Она сказывается на снижении количества заболевших", — сказал заммэра.

Он отмечает, что оставшиеся в Москве ограничения — масочный режим и социальное дистанцирование — также позволяют снизить количество заболевших коронавирусом.