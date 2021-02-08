"После отмены ограничений на работу в ночное время, это было у нас в конце января, мы увидели рост выручки в пятничные, выходные дни, наиболее традиционные дни, когда посетители задерживаются в таких заведениях. Если мы говорим про рестораны, то рост выручки составил в первые выходные после снятия ограничений порядка 10%, в барах выручка выросла почти на треть", — сказал Ефимов в интервью каналу "Россия-24" (ВГТРК) в понедельник.

Ефимов добавил, что подобная динамика наблюдалась и во вторые выходные после отмены ограничений.

При этом размер среднего чека увеличился на 5%-7%.

С 27 января 2021 года в Москве возобновили оказание услуг общественного питания и проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, в том числе в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке, боулинг-клубах, картинг-центрах, в период с 23:00 до 6:00. Ранее эти заведения были закрыты в ночное время для того, чтобы предотвратить распространение COVID-19.