"Нашу область уже знают, к нам едут и собираются приехать. Мы сейчас смотрим бронирования. Пока заявлять какие-то конкретные цифры рано. Но рассчитываем, что это будет точно больше, чем в 2019 году (поставлен рекорд — ИФ). Тогда было 1 млн 740 тыс. человек. Осторожный прогноз — 1,9 млн, возможно, даже 2 млн туристов к нам приедут", — отметил Ермак.

По его словам, в регионе рассчитывают, что таких ограничений, как в 2020 году, уже не будет. Поэтому активно проводится работа по развитию муниципалитетами пляжной инфраструктуры, созданию комфортной среды в курортных городах и поселках. Акцент делается на улучшении бытовых условий отдыхающих.

"Могу сказать, что сезон предстоит в 2021 году у нас жаркий. Калининградская область находится в топе интереса со стороны граждан нашей страны с точки зрения отдыха. Все рассматривают область как одно из основных направлений, куда можно поехать. Мы буквально в тройке-четверке приоритетных регионов", — добавил министр.

Как сообщалось, в 2020 году Калининградскую область посетили 1,2 млн туристов. В регион впервые были организованы чартеры туристической компании "Библио-Глобус", а также внедрены другие различные механизмы привлечения гостей.