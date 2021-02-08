Он подчеркнул, что субсидирование чартерных рейсов, на которых прилетают туристы, стало широко распространенным маркетинговым инструментом у многих стран, успешно развивающих туризм. В результате получается, что летать за рубеж дешевле, чем по России.

«Мы хотим конкурировать с Турцией, Израилем, Иорданией, Эмиратами, которые платят туроператорам за привезенных туристов. Как напрямую компенсируя часть затрат на рейсы, так и выделяя большие маркетинговые бюджеты. Поэтому чтобы сейчас воспользоваться уникальным шансом прихода крупных международных туроператоров на внутренний рынок, нужно принять программу субсидирования перевозок. Не может быть такого, чтобы по России было летать дороже, чем за рубеж, это недопустимо. Получается, что мы позволяем другим государствам напрямую субсидировать перевозки российских туристов, а сами этого не делаем», — сказал он, выступая на конференции по развитию межрегионального туризма «Внутренний туризм — новые возможности».

По словам Демуры, субсидии — «это жизненная необходимость». Второй важнейшей мерой стимулирования спроса на внутренний туризм он назвал снижение НДС на турпакеты до 10%.

«Очень многие субъекты малого бизнеса не являются ООО — для них установлена ставка 0%, 10% либо они работают на УСН. В этом случае, когда крупный туроператор объединяет их услуги в турпакет, он должен заплатить с него НДС в размере 20%. Это серьезно бьет по рентабельности бизнеса. При этом выездной турпродукт НДС не облагается. Если государство уполовинит НДС для субъектов туристического рынка, это не уменьшит поступления в казну, потому что сейчас эти поступления через странные схемы прячутся», — сказал эксперт.

Он считает, что сейчас необходимо инициировать вопрос уменьшения НДС. Такая мера, по словам Демуры, не потребует выделения бюджетных средств, но даст очень серьезный толчок развитию бизнеса.

Правительство в 2020 году предприняло ряд мер для поддержки туристической отрасли, серьезно пострадавшей от пандемии коронавируса. В частности, предприятия туротрасли получили некоторые отсрочки по уплате налогов, туроператоры — отсрочки по уплате в фонды персональной ответственности, была разработана программа кешбэка на туры по России и некоторые другие меры.